الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فى ظل خطر الحرب.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحيلة الأمنية لتأمين بايدن فى كييف

بايدن
بايدن

كشف الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي، عن كيفية تأمين زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف في ظل خطر الحرب، معلقًا على زيارته لأوكرانيا، قائلًا: "عدة تلميحات حدثت بالأمس عن زيارة أحد المسئولين الكبار لـ كييف، دون الإدلاء عن ماهية الشخصية الهامة".

وقال، خلال مداخلة عبر "سكايب"، من كييف، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن كييف وعدة مناطق من غربها شهدت منذ الأمس استعدادات أمنية مكثفة ومتشددة، موضحًا أنه منذ الأمس بدأت فرق من العمليات العسكرية، وقوات الدفاع الأوكرانية بتأمين كل الأراضي الأوكرانية، وغربها حتى كييف.

وأضاف: "كان من المتوقع أن يتقابل كل من بايدن ونظيره الأوكراني في الأراضي البولندية، ولكن تم التعديل في الساعات الأخيرة قبل الزيارة، ليتفاجئ الجميع بزيارة الرئيس الأمريكي لـ كييف العاصمة الأوكرانية".

وحول شكل كييف الأمني بوجود الرئيس الأوكراني، أكد أن هناك العديد من السيارات والجنود، والمخابرات التي قامت بتأمين كامل من غرب أوكرانيا حتى كييف، مطمئنًا الجميع حول استتباب الأمن بالشارع الأوكراني برًا وبحرًا وجوًا، وسيطرة قوات الداخلية على الأمر.

بايدن الرئيس الامريكي أوكرانيا كييف تأمين بايدن

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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