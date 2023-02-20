«هيبة»: الدولة المصرية قامت بتوفير الضمانات والحوافز الكافية للمستثمر الأجنبي

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة بدأت في وضع الأطر التي من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود ، مؤكدا انه جار تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات .



وأعلن هيبه أنه تم انشاء وحده بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.



واشار إلي أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية وهي تجوب اي تراخيص، مشيراً أنه تم اصدار عدد من الرخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.



وجاء ذلكً خلال انعقاد لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد منير عز الدين، بعد قليل، ندوة بعنوان (تنمية المشاريع الاقتصادية الناشئة بمصر) بحضور لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، وكذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف أنه تم وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها ، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تنمية المشاريع الاقتصادية والعمل علي جذب استثمارات جديدة للمستثمرين والعمل علي تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات التي تستهدف منظومة نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن اصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي ، مضيفا أن المنصة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.