الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لجنة الصين بـ«رجال الأعمال» تناقش مساندة المشاريع الاقتصادية الناشئة بمصر

أحمد منير عز الدين
أحمد منير عز الدين

تعقد لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد منير عز الدين، بعد قليل، ندوة بعنوان (تنمية المشاريع الاقتصادية الناشئة بمصر) بحضور لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، وكذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لجنة الصين تناقش عدة محاور لتعزيز الاقتصاد المصري

وأوضح أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، أن الندوة تستهدف مناقشة عدة محاور هامة بين الجانين الصيني والمصري، وآليات تعزيزها من خلال الإطار التكميلي بين البلدين.

وأضاف رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الندوة تستهدف  تشجيع الاستثمارات المستقبلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى ذلك عرض الفرص التجارية مع الأخذ في الاعتبار مخرجات القمة الأولى بين الصين والدول العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

وأشار أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين برجال الأعمال إلى أن سيتم مناقشة النظرة المستقبلية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في ظل التحديات التي تواجه القوى الاقتصادية العظمى في مساندة الاقتصادية الناشئة ومساهمة معها للحد من الآثار السلبية لتلك التحديات.

وأفاد أن الدولة المصرية تستهدف زيادة في حجم الاستثمارات في تنمية القطاعات الناشئة والتي من خلالها سيتم منح العديد من الحزم التحفيزية للمستثمرين، على أن يتم تبني منظومة جديدة لإيجاد حاضنات لتقديم الدعم لرواد الأعمال في إقامة شركات الناشئة والتي تستهدف تسريع نمو الاستثمارات الأجنبية بمصر.

وأكد رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك ضرورة ملحة لتقديم العديد من الحوافز الاقتصادية والاستراتيجية للمستثمرين التي تتمثل في الإعفاءات الضريبية تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، وبالإضافة إلى ذلك تسهيل إجراءات التحويلات البنكية التي تساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لشركات الناشئة مما يزيد حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الصديقة.

الصين مصر هيئة الاستثمار الاقتصادي الناشئة

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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