السجن المشدد والغرامة لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية، لإدانتهما بحيازة كمية من جوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض في القضية رقم 20261 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

بداية أحداث الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، القبض على "س . ح" و"ا . ل" مقيمين نطاق مركز بلبيس، لاتهامهما بالاتجار في جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح، وحيازتهما سلاحا أبيض مطواة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.