بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين نشروا أخبارا كاذبة

أمرت محكمة الجنايات المختصة، بإخلاء سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة المتهمين بالقضية رقم 13487 لسنة 2022 عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم.

كما أسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.