الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بقضية «مذبحة رفح الثانية»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، الحكم على متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى،  كانت قد قضت فى 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ 22 متهما وبراءة 3 متهمين.

محكمة جنايات الجيزة محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى مذبحة رفح الثانية المعروفة إعلاميا

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