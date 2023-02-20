الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ريان جديد.. انتشال جثمان الطفل عماد بعد 8 ساعات من البحث عنه فى دمياط

الطفل عماد الذي سقط
الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي

تمكنت قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط، من انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي مساء الأحد، بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة،بعد قرابة 8 ساعات من البحث عن جثمانه داخل بيارة صرف صحي.

كان الطفل عماد محمود حليم والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، يسير بجوار بالوعة صرف صحي،  بقرية كفر الغاب الجديد  التابعة لمركز كفر سعد وسقط داخل البئر.

وتلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا، يفيد بسقوط طفل يدعى، عماد محمود حليم داخل بالوعة صرف صحي وانتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحدث، لمحاولة انتشال الطفل من البئر.

وبدأ فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وفرق الإنقاذالتابعة للحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي في محاولة استخراج الطفل وحتى تم استخراجه.

وواصلت الأجهزة المعنية محاولات الانقاذ  لمدة 8 ساعات متواصلة عن طريق الحفر بالمعدات الثقيلة، وماكينات سحب المياه، وذلك من أجل سرعة انتشال الطفل من داخل البئر.

كانت الجهات المسؤولة قد قررت  الاستعانة بأحد الغطاسين وذلك في محاولة لانتشال  جثمان الطفل عماد من بئر الصرف الصحفي الذي سقط به .

واستعانت فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة للمساعدة في حفر البئر، وماكينات سحب المياه، للعمل على سرعة انتشال الطفل من داخل بيارة الصرف الصحي.

وأكد الأهالي أن الطفل عماد وقع من أيد والدته في بئر غير مغطاة داخل موقف للسيارات الأجرة بكفر الغاب.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تداعيات الواقعة، وأصدرت تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، فضلا عن متابعة أعمال إنقاذ الطفل وتوفير فرق الدعم اللازمة من أجل انتشاله وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وأسبابها وتداعياتها.

انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي
انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي
انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي
انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي
انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي
انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي
دمياط ريان كفر سعد كفر الغاب محافظ دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

ريان جديد.. انتشال جثمان الطفل عماد بعد 8 ساعات من البحث عنه فى دمياط

كيف وفرت جماعة الإخوان الإرهابية ملاذًا آمنًا للجماعات المتطرفة؟

تحريات المباحث حول منتحل صفة ضابط شرطة بالتبين: سائق ويحترف النصب

مدرب حراس الأهلى السابق: الشناوى أكد إصابته بعمى لحظى فى هدف الهلال

بولندا تستقبل 9 ملايين و924 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين