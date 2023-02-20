ريان جديد.. انتشال جثمان الطفل عماد بعد 8 ساعات من البحث عنه فى دمياط

تمكنت قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط، من انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي مساء الأحد، بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة،بعد قرابة 8 ساعات من البحث عن جثمانه داخل بيارة صرف صحي.

كان الطفل عماد محمود حليم والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، يسير بجوار بالوعة صرف صحي، بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد وسقط داخل البئر.

وتلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا، يفيد بسقوط طفل يدعى، عماد محمود حليم داخل بالوعة صرف صحي وانتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحدث، لمحاولة انتشال الطفل من البئر.

وبدأ فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وفرق الإنقاذالتابعة للحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي في محاولة استخراج الطفل وحتى تم استخراجه.



وواصلت الأجهزة المعنية محاولات الانقاذ لمدة 8 ساعات متواصلة عن طريق الحفر بالمعدات الثقيلة، وماكينات سحب المياه، وذلك من أجل سرعة انتشال الطفل من داخل البئر.

كانت الجهات المسؤولة قد قررت الاستعانة بأحد الغطاسين وذلك في محاولة لانتشال جثمان الطفل عماد من بئر الصرف الصحفي الذي سقط به .

واستعانت فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة للمساعدة في حفر البئر، وماكينات سحب المياه، للعمل على سرعة انتشال الطفل من داخل بيارة الصرف الصحي.

وأكد الأهالي أن الطفل عماد وقع من أيد والدته في بئر غير مغطاة داخل موقف للسيارات الأجرة بكفر الغاب.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تداعيات الواقعة، وأصدرت تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، فضلا عن متابعة أعمال إنقاذ الطفل وتوفير فرق الدعم اللازمة من أجل انتشاله وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وأسبابها وتداعياتها.

انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي

انتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر الصرف الصحي