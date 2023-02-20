الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ضياء السيد: ما حدث ضد على لطفى إهانة.. والأهلى فى خطر

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن ما حدث مع علي لطفي حارس الأهلي "إهانة غير مقبولة"، مطالبًا إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال هذه الواقعة.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما حدث من مسئولي الهلال ضد علي لطفي والاعتداء عليه بهذه الطريقة أمر غير مقبول للغاية، هذه الواقعة لا يجب الترفع عنها، وأطالب إدارة النادي بضرورة تقديم شكوى رسمية قبل ظهر الثلاثاء".

وأضاف: "محمد الشناوى مسئول 100% عن الهدف ولكنه ليس سببًا في خسارة اللقاء، لأن سبب الخسارة هو التحضير للمباراة واختيار العناصر التي شاركت في اللقاء، وكان هناك رد فعل سلبي من جانب اللاعبين خلال المباراة، والفريق لم يظهر بشخصيته خلال اللقاء".

وواصل: "لابد أن يُدرك لاعبو الأهلي أنهم ينافسون على الألقاب، ومستواهم لم يكن جيدًا في اللقاء، والفريق خاض في 11 يوما 4 مباريات خلال كأس العالم للأندية، والفريق وصل لأعلى درجة خلال البطولة من التركيز والمجهود، والطبيعي بعد البطولة يحدث انخفاض بدنيًا وقلة تركيز ذهني، لذلك كان الفريق في حاجة للتغيير في عدة عناصر أمام الهلال السوداني".

وتابع: "هناك لاعبون كثيرون لم يكونوا في أفضل مستوياتهم مثل عبدالمنعم وهاني ومعلول وديانج، وكان يتواجد في الأهلي عناصر أخرى، كان من الأفضل الدفع بلاعبين لم تحصل على وقتًا كبيرًا خلال مونديال الأندية، خصوصًا أن المباراة كانت عبارة عن صراع بدني بين الأهلي والهلال السوداني".

وزاد: "ظهر هناك عدد من لاعبي الأهلي في حالة بدنية سيئة وبعد نصف ساعة لم يكونوا قادرين على اللعب، والأهلي أضاع فرصة في الشوط الأول عن طريق حسين الشحات، والشوط الثاني تغيرت الأمور تمامًا بعدما سجلوا الهدف، ولم يُعجبني إدارة كولر للمباراة في اختيار التشكيل والتغييرات".

وأضاف: "ما حدث في لقاء الهلال السوداني لا يجب أن يتكرر مجددًا، ويجب أن يدرك لاعبو الأهلي أنهم في خطر، لأن المواجهات المقبلة أمام صن داونز والقطن صعبة للغاية، ويجب استعادة شخصية المارد الأحمر مجددًا في المباريات المقبلة".

وأكد: "ما يقال عن عدم قدرة لاعبي الأهلي على اللعب عصرًا أمرًا لا يصح، الفريق يمتلك العديد من الألقاب ويلعب تحت أي ظروف وفي أي وقت".

وأتم: "أتوقع أن يكون شكل الأهلي مختلفا ويظهر بشخصية أقوى، ولابد من ضغط اللاعبين طول الوقت، والفترة المقبلة صعبة، ويجب على اللاعبين التركيز وعدم الاستهتار، واعتقد أن هناك تغييرات في تشكيل الفريق أمام أسوان، وأتوقع مشاركة خالد عبدالفتاح ومروان عطية ومحمد أشرف وأفشة وشادي حسين، ولابد من إراحة علي معلول قبل لقاء صن داونز، وكولر يلجأ للتدوير باستمرار".

الاهلى علي لطفي ضياء السيد الدورى المصرى

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