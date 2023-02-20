الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبى المجانى على1777 مواطنا بقرية كفر طهواى

قافلة مجانية بقرية
قافلة مجانية بقرية كفر طهواي

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية طهواي بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد الموافق 18، 19/ 2/ 2023 م، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا، مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوي نائب مدير الإدارة.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، على أن القافلة اشتملت على 8 عيادات متخصصة  باطنة، وأطفال، وجراحة، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، ورمد، وأسنان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

كما  تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1777 مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 185 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 106 حالات، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 48 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد 18 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

 

بالإضافة إلى عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

2023 الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة صرف العلاج اللازم علاجية مجانية فخامة عمليات جراحية فحوصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبى المجانى على1777 مواطنا بقرية كفر طهواى

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