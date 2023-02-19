الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على قادش بثنائية فى الدورى الإسبانى

تقدم فريق برشلونة على ضيفه قادش بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

فريق برشلونة سيطر على أحداث الشوط الأول، لكن روجير مارتي سجل هدفًا لـ قادش في الدقيقة 19، تم إلغائه بداعي التسلل.

وتمكن سيرجي روبيرتو من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 43، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيران توريس من الجهة اليمنى، بعد مراوغته لاعبي قادش ببراعة.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 46 بتسديدة أرضية رائعة من داخل منطقة جزاء قادش.

وتُنقل مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 إتش دي

تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني، فشهد قيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم، رفقة فيران توريس وأنسو فاتي، فيما عاد سيرجيو بوسكيتس للتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

أما عن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - بابلو جافي

خط الهجوم: فيران توريس- أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل فريق برشلونة قبل انطلاق المباراة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.