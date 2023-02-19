الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على متهم بقضية «مذبحة رفح الثانية» غدًا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة محمد السعيد الشربيني، غدا الإثنين، الحكم على متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ 22 متهما وبراءة 3 متهمين.

محكمة جنايات الجيزة محاكم بدر محمد السعيد الشربيني الحكم متهم مذبحة رفح الثانية قتل جنود الأمن

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