الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لبنى عسل: «القناة الوثائقية» لتوثيق التاريخ الإنسانى

لبني عسل
لبني عسل

أشادت الإعلامية لبنى عسل بانطلاق القناة الوثائقية مساء اليوم الأحد.

وقالت خلال تقديم برنامجها "الحياة اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "القناة الوثائقية حاجة مختلفة تقدم أعمالًا توثق لأحداث ومحطات مهمة فى التاريخ الإنسانى، والعمل الوثائقى يحتاج جهد وكتابة وأرشيف وتسجيلات قديمة ونادرة".

وتابعت: "وأول انطلاق هيكون حوار مع رشيد المصري أمير داعش عشان نعرف إزاى يتم غسيل المخ، القناة تؤرخ وتسجل التاريخ المصري والعربي بانفردات نادرة حول العالم وتقديم أعمال محترمة وإبرازه للعلم العربي والعالم كله، والدولة المصرية تقوم على بناء الوعى وما تقوم به المتحدة فى توثيق تاريخنا دون تحريف وتعتبر القناة إضافة مهمة لمصر". 

وأردفت: "قناة الإخبارية وتعتبر أهميتها من البعد الإقليمى والمنطقة العربية ومصر من ثقلها فى المنطقة يعكس على المشهد العربي ويكون لها مراسلون فى عواصم العالم، وهذا الخبر مشهد مهم يضاف للإعلام المصري والعربية".

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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