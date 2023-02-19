الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 1545 طن مخلفات وتحرير 80 محضر إشغال طريق ببني مزار بالمنيا

رفع 1545 طن مخلفات
رفع 1545 طن مخلفات ببني مزار بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا من حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات رفع وإزالة إشغالات الطرق تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة في متابعة أعمال النظافة وصيانة الكهرباء وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إن ادارة المخلفات البلدية تمكنت من رفع 1545 طن مخلفات وقمامة وتراكمات من المحطة الوسيطة لنقلها لخارج الحيز العمراني للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن حي جنوب مدينة ببني مزار واصل لليوم الثاني على التوالي رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتكثيف أعمال النظاقة بالمواقف والأسواق والميادين كما قامت الوحدة المحلية لقرية الحسينية رفع المخلفات والقمامة بقرية منشأة أبو عزيز وقرية الحسينية وقرية نزلة الدليل ونفق قرية كفر الشيخ إبراهيم وقرية نزلة عمرو وعمارات العكاك وقرية الخليل إبراهيم وعزبة التوت وذلك للحفاظ على المظهر العام والبيئة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بقرية الفيس قام بمتابعة تامين اكشاك ومحولات الانارة بالطريق الدائري حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه كلف نائبه هاني الخولي وإدارة الإشغالات والإزالات بشن حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة حيث قامت الحملة بالمرور بشوارع أحياء المدينة وتمكنت من ضبط وتحرير 65 إزالة إدارية و15 محضر إشغال طريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الوحدة المحلية لمركز بني مزار رفع 1545 طن مخلفات تحرير 80 محضر إشغال وإزالات إدارية مركز بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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