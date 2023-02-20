الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

ينشر «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي تحدث وفقًا لجلسات التعامل اليومية وحركة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها إلى الجنيه المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البنك المركزي 

تشهد البنوك المصرية استقرار في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة رغم بداية موسم عمرة رمضان والذي يستعد الراغبين في أداؤها الكثير من المواطنين ويعقبها موسم الحج 1444/2023 وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.13 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

في البنك الأهلي المصري وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.09 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.

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​في بنك مصر قدر الريال السعودي بنحو 8.09 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 8.10 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.


في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال إلى 8.09 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال إلى 8.15 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.


في بنك البركة وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 7.95 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الريال نحو 8.10 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

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في بنك المشرق سجل الريال السعودي نحو 8.05 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

في بنك سايب قدر الريال بنحو 8.01 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.


في بنك أبوظبي التجاري وصل الريال إلى 7.93 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.


في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر تداول الريال إلى 8.14 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

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تردد قناة الأهلي عبر نايل سات 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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