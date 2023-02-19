نيابة عن الرئيس السيسى.. شكرى يلقى كلمة مصر حول «إصلاح مجلس الأمن»

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول البند الخاص بجلسة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشر حول إصلاح مجلس الأمن.

وكشف السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري رحب في بداية كلمته بالجهد الذي تقوم به لجنة العشرة تحت قيادة الرئيس "جوليوس مادا بيو"، والتي تعكس الاهتمام بتحقيق تقدم يسهم في تعزيز تمثيل القارة الإفريقية في المحفل الأممي، ويعالج الظلم التاريخي الواقع عليها.

الموقف الإفريقي

وذكر وزير الخارجية في كلمته أن بعض الصياغات المستحدثة قد زادت بدون قصد من الشواغل المتعلقة بالانخراط بشكل أكثر فاعلية في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن، ودون وجود ضمانات واضحة للحفاظ على الموقف الإفريقي.

وأكد ضرورة استمرار التمسك بتوافق أوزوليني وإعلان سرت باعتبارهما يمثلان الموقف الإفريقي الجامع، ومن ثم يُرى أن الوقت الراهن إنما يقتضي أكثر من أي وقت مضى التشبث بما يمثله هذا التوافق من تضامن فيما بين دول القارة.

وأعرب عن أهمية أن تنأى الدول الإفريقية بنفسها عن محاولات شق الصف من قبل أطراف تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الحقوق الإفريقية.