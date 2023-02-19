بث مباشر حوار أمير حدود داعش على «الوثائقية»

يقدم موقع الدستور، بثًا مباشرًا، لحوار أمير حدود داعش، وهو أول الحوارات المذاعة على قناة الوثائقية أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يجري الحوار الإعلامي أحمد الدريني، الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أمير حدود داعش، اسمه الحركي رشيد المصري، وله اسم ثانٍ وهو فهمي الأسود، وهو الاسم المدون على الباسبور الذي يستخدمه في التنقل بين الدول، بينما اسمه الحقيقي هيثم عبدالحميد.

انطلق بث قناة الوثائقية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023.