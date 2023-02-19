أحمد الدرينى يكشف كواليس حوار «أمير حدود داعش» لأول مرة (فيديو)

قال أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يأمل أن يكون على قدر التوسم والآمال المعقودة على قناة "الوثائقية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc"، أن قناة «الوثائقية» تنطلق اليوم، الأحد، في الساعة الثامنة مساء، بعرض فيلم أدهم الشرقاوي، لأول مرة.

وأشار الدريني إلى أن حوار أمير حدود داعش، والذي يعرض على القناة اليوم أيضًا، مكون من 3 أجزاء، يذاع اليوم الجزء الأول منه، ويعالج 3 محطات رئيسية.

وتابع: «الجزء الأول مع أمير حدود داعش، واسمه رشيد المصري، وهو اسمه الحركي داخل داعش، وله اسم ثانٍ وهو فهمي الأسود، وكان هو الاسم المدون على الباسبور الذي كان يتنقل من خلاله بعدة دول، إنما اسمه الحقيقي هيثم عبدالحميد- يكشف رحلة الشاب من كونه طالبا بكلية الطب، ودخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية وتخرج فيها، إلى أن تحول إلى إرهابي».

وأردف: "الشاب ده مش تافه ولا مغيّب ولا مغسول عقله، وهو مثال هيشرحلنا مخالفة تصورنا القديم عن بيئة المتطرف التي كنا نظنها جاهلة وغير مدركة وسهل التأثير عليها".

وأوضح أن الجزء الثاني من الحوار يكشف رحلة الشاب من مصر إلى ليبيا، وانضمامه لإحدى الميليشيات الليبية، ثم عودته إلى مصر، وذهابه إلى سوريا.

وواصل: "وفي الجزء الثالث يتحدث كيف ذهب إلى داعش في سوريا، وكيف ترقى إلى أن أصبح أمير الحدود السورية التركية والمفاوض باسم التنظيم مع عدة دول من دول الجوار".