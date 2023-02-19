300 مليون جنيه إجمالي استثمارات «كهرباء جنوب الدلتا»

كشف حسن البيلي، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن رصد 300 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للشركة في العام المالي الجاري 2023/2022.

قال البيلي، لـ"الدستور"، إن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نجحت في تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة في العام المالي الماضي2022/2021 بنسبة 150% حيث كان مرصود في موازنة الشركة وقتها 300 مليون جنيه لكن نجحنا في تدبير تمويل وتنفيذ الخطة بتكلفة 450 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة للتطوير بشكل منتظم كل عام حيث قمنا خلال الفترة الماضية بتغيير وتطوير جميع الاعمدة المغذية كما تم تقسيم المغذيات الرئيسية.

وأكد رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن الخطة الاستثمارية للشركة تخصص سنويا لحل المشاكل الجديدة وتطوير ورفع جودة التياروكفاءته طبقا للمواصفات الفنية، كما قمنا بتوفير بدائل في قرى الريف تستخدم حال حدوث أعطال بالمغذي ننقل اليها التيار بحيث لا تحدث انقطاعات للتيار وذلك مثل ما يحدث من قبل بالمدن الكبيرة.