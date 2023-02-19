موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة أحد أهم آليات الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم في مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد حقوق المعاقين الذين عانوا من التهميش لسنوات طويلة .

وتتعاون وزارة الصحة مع وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة الصحة .

رابط حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإجراء حجز الكشف الطبي والذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة، ويستطيع المستفيدون حجز الكشف الطبي بالدخول على الرابط التالي ثم http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx ، ثم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول علي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكامله بكتابة الرقم القومي، الاسم رباعي، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية، والعنوان بالتفصيل، والوظيفة ورقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، كما يجب تحديد نوع الإعاقة.

وتناشد وزارة الصحة عبر موقعها الالكتروني الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بكتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف، مع تأكيدها على وقوع مسئولية قانونية عن جميع البيانات المسجلة وطباعة استمارة التعليمات.

الاستعلام عن الكشف الطبي الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة الصحة رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، بالدخول عبر الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg ، ثم كتابة الرقم القومي والضغط على زر بحث.

وأوضح موقع وزارة الصحة بعض الشروط للراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها ضرورة الذهاب فى التاريخ والوقت المحددين أعلاه لإجراء الكشف الطبي، وتجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

وبعد الكشف الطبى تتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، وبعدها يتم الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، وفي آخر خطوة يتم تحوبل الطلب للتضامن وارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات.