إحباط محاولة تهريب أمبولات علاج الأسنان بجمرك نويبع

تمكن رجال الجمارك في الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة محمود حمزة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أمبولات علاج الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة الصيدلة.

جاء ذلك أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء العقبة الأردنى، حيث تم الاشتباه فى الراكب «ا.م» مصرى الجنسية، فتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود ٤٠٠ أمبول خاص بعلاج الأسنان لم يقر عنها الراكب أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركى، مخبأة داخل كراتين ورقية داخل الحقائب بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت القيمة والرسوم الجمركية 252 ألف جنيه.

وقرر سلمى سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ م، وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفى، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.