محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنسيقية للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الذي تنظّمه الجمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لبحث سبل التعاون في تنفيذ الأنشطة الشبابية في المحافظة لنشر الوعي بمختلف القضايا السكانية، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية، والوفد المرافق، والأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ قدّم المُحافظ الترحيب لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن قضايا السكان لا تقتصر على تنظيم السكان بل تشمل إعادة توزيع الخريطة السكانية لتحقيق التوازن والعدالة، كما حرص على إيضاح مُقومات الجذب التي تمتلكها المحافظة وخُطّة الجذب التي تنتهجها.

وأكّد الدكتور طلعت أن اللجنة تستهدف التوعية بقضايا السكان المختلفة، وذلك من خلال حملات وأنشطة تستهدف الشباب، بالشراكة بين الجمعية والجهات المعنية.