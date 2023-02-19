السجن 3 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بالسجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر بمركز أبو تشت في قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عامل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم محمود. ج. ق، 28 عاما، عامل، مقيم في بلاد المال بمركز أبو تشت، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير المصرح بها قانونياً، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري وطلقة نارية.