200 كرتونة مواد غذائية.. التحالف الوطني ينظم اصطفافا لناقلات الخير بالمنيا (فيديو)

تحت شعار «قطار خير التحالف»، اصطفت 13 شاحنة مُحملة بعشرات الآلاف من كراتين المواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الكهربائية لأهالي محافظة المنيا.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أكبر اصطفاف لناقلات محملة بالمواد الغذائية بمشاركة مؤسسة أبو العينين ومؤسسات التحالف.

ويتضمن الاصطفاف الذي يقدمه كيانات التحالف غذاء وكساء وبطاطين وخدمات طبية، وشاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية التحالف الوطني في الاصطفاف اليوم بكراتين مواد غذائية.

وقال أحد المتطوعين بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «هذا ثان أكبر اصطفاف يقدمه كيانات التحالف، وكل الجمعيات داخل التحالف تعمل على قلب رجل واحد، هنبدأ بقرية المعصرة بالمنيا ومعانا مواد غذائية بكميات كبيرة، ومعارض ملابس ولحوم وبطاطين».

فيما كشف متطوعا آخر بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن الخدمات المقدمة لأهالي المنيا، قائلا: «2500 لحاف و200 كرتونة مواد غذائية، وتقديم 300 هدية لأطفال المنيا داخل كرنقال الأطفال».