قبل مباراة فيوتشر وبراميدز.. خطوات تسجيل تردد أون تايم سبورتس الأرضي

ييكثف البحث في الساعات الأخيرة عن تردد قناة ON TIME SPORTS أون تايم سبورت الأرضية كونها أحد المبارايات الهامة التي يخوضها فريقين مصريين هم فيوتشر وبيراميدز ضمن بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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موعد مباراة فيوتشر وبراميدز في البطولة الكونفدرالية

ومن من المقرر أن تلعب مباراة فيوتشر مع نظيره براميدز اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 على ملعب ستاد السلام، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قناة أون تايم سبورت الأرضية

وخلال هذه الساعات قطاع كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم داخل مصر والوطن العربي، عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي ستنقل المواجهة المرتقبة بين فريقي بيراميدز وفيوتشر في إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة براميدز وفيوتشر

وأوقعت قرعة كأس الكونفيدرالية، فريق بيراميدز مع في المجموعة الثالثة مع كلا من فرق فيوتشر والجيش الملكي المغربي وأسكو كارا التوغولي، ليلعب الفريقين المصريين اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة بيراميدز ضد فيوتشر محليًا لكل المشاهدين عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية المفتوحة.

-تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وبيراميدز في الكونفيدرالية

وتنقل المباراة وفق لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر قناة أون سبورتس الأراضية كون الاتحاد يمنح الفريق صاحب الأرض والجمهور حق بث مباراته، وذلك عبر أحد الترددات الأرضية، لذلك من المنتظر أن تنقل مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في الكونفدرالية من خلال قناة أون تايم سبورت، عبر ترددها الأرضي.

وفي السطور الأتية يقدم "الدستور: طريقة وخطوات تسجيل تردد أون تايم سبورتس الأرضي.

خطوات تسجيل تردد أون تايم سبورتس الأرضي

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي

وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات

عليك بعمل توليف إعداد القناة

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة