الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: إقامة 76 معرضًا للأسر المنتجة منذ 2015

نيفين القباج
نيفين القباج

رحبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشراكة الاتحاد الأوروبي لأول مرة فى معرض ديارنا فى إطار الاتجاه لفتح شراكات جديدة مع عدد من الشركاء.

وأضافت أن عدد معارض الحرف اليدوية منذ ستينيات القرن الماضي تخطت 150 معرضًا، ومنذ 2015 وحتى 2023 بلغ عدد المعارض 76 معرضًا بهدف التمكين الاقتصادي للنساء، والعمل على الشمول المالي واستخراج بطاقات ذكية وإنشاء وحدات إنتاجية وورش صغيرة لهن.

وقالت: نعمل على هدف واحد رئيسي هو الحفاظ على تراث مصر الحرفي، والمدربين الأصلاء وأرباب الحرف الأصليين فى ظل عدول الكثير من أصحاب الحرف عنها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

انطلاق معرض ديارنا في 23 فبراير الجاري 

ومن المقرر أن يقام معرض ديارنا هذا العام في مول كايرو فيستيفال، وينطلق 23 فبراير، ويستمر حتى 11 مارس 2023.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل  إطلاق النسخة الـ«65» لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.

وكان قد اختتم معرض" ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، ومعرض الأثاث الذي أقيم للمرة الأولي بمحافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاوني الانتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي فعالياته محققًا مبيعات تجاوزت الـ6 ملايين جنيه، وسط إقبال كبير من الجمهور والسائحين الذين أشادوا بالمعروضات، وما تحمله من عبق التراث الأصيل.

الاتحاد الأوروبي أصحاب الحرف استخراج بطاقات التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الحرف اليدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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