الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس إيبروم: نخطط للمحافظة على الجدول الزمني لتوسعات مشروع «ميدور»

إيبروم
إيبروم

كشف الكيميائي محمد بركات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات «إيبروم»، أن الشركة تدير مشروعات كبرى للتشغيل والصيانة مثل مشروع شركة «إيلاب» ومشروع شركة «أموك» ومشروع المصرية للتكرير هو مشروع قوي كبير.

وتابع «بركات» ان الشركة تسعى في الوقت الحالي للمحافظة على الجدول الزمني لتوسعات مشروع «ميدور» وفق توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول. 

رئيس إيبروم: نخطط للمحافظة على الجدول الزمني لتوسعات مشروع «ميدور»

ووقع الكيميائي أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية مع شركة إيبروم برئاسة المهندس محمد بركات اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع عمل مجسم ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنيه الليزر والرسومات الهندسية الخاصة بشركه البتروكيماويات طبقا للواقع لمصانع الشركة (3D Modeling using laser scanning technique & as-built drawings).

جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض إيجيبس 2023.

البتروكيماويات المصرية البترول والثروة المعدنية الجدول الزمني لتوسعات مشروع ميدور ميدور رئيس ايبروم المهندس طارق الملا وزير البترول شركة إيبروم شركات قطاع البترول شركة أموك

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