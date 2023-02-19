«مياه الشرب» بالشرقية تكثف حملات المرور لمراجعة أغطية غرف الصرف الصحي بأبو حماد

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، استمرار فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة فى صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحى لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى والتى تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.



وأضاف رئيس الشركة، أنه في نطاق فرع أبو حماد تم المرور على مناطق السعديه والقطاويه والعزازي وتم تركيب وتغيير أغطية غرف الصرف والبالوعات وعمل ما يلزم من أجل تأمينها من السرقة بمعرفة فرق الصيانة الفنية بالمناطق.



وأشار إلى استمرار اللجان المشكلة لمتابعة موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مؤكدا أنه فور تلقى أى بلاغ من المواطنين بسرقة أحد أغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ فوراً فى حالة رصد أى حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف.



وتهيب الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدى لأغطية المطابق وغرف الصرف الصحي بالتواصل على رقم الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو محمول وسيتم التعامل مع كافة البلاغات فورا.