المشدد 10 سنوات لمواطن خطف طفلاً في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالاعتداء على طفل وتعريض حياته للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

بداية الواقعة، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم “أ. ع”، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ بتهمة خطف الطفل المجني عليه “ف. ع” وتعدى عليه تحت التهديد.

كشف أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، وذلك بأن قام باستدراجه واقتياده لمحل الواقعة قاصدًا إقصائه عن أعين ذويه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان قد تعدى على الطفل المجني عليه بالقوة والتهديد.