الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إعلاميون يشاركون في مائدة مستديرة لـ«القومي لحقوق الإنسان» حول الاستراتيجية الوطنية

جانب من المائدة
جانب من المائدة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بعنوان "دور الإعلام في التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونشرها مجتمعيًا"، وذلك ضمن فاعليات مشروع: "دعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية وآليات الديموقراطية في مصر" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع السفارة السويسرية في إطار نشر الوعى والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في المائدة نخبة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

استهلت أعمال المائدة المستديرة بجلسة افتتاحية، أدارها الدكتور مجدى عبد الحميد  مدير المشروع،  وتحدث خلالها السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أشار  إلي أن المجلس يؤمن بأن نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستهدفة لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي الذي اتبع في مرحلة إعداد الوثيقة وذلك في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ أيضا بالتعاون بين الجهات المعنية.

كما تحدث خلال الجلسة كل من  الأستاذ جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس ولجنة الحقوق المدنية والسياسية.

أدار الجلسة الأولي الكاتب الصحفي هشام يونس وتناولت رؤية الإعلاميين للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تطرق المشاركون إلي تقييم الاستراتيجية في العام الأول للوقوف علي أرض مشتركة بين مختلف الرؤي والتيارات السياسية والفكرية والثقافية بغية الوصول إلي توصيات محددة يمكن رفعها إلي مؤسسات الدولة بشأن تنفيذ الاستراتيجية في السنوات القليلة المقبلة.

وتطرقت الجلسة الثانية، التي أدارتها الدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  إلى صياغة مقترحات وأفكار عن دور الاعلام في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اتسم الحوار بالثراء والتنوع وعرض وجهات نظر متباينة في أجواء إيجابية.

إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية السفارة السويسرية القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة مجال حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المائدة المستديرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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