قائمة أسعار النحاس الأصفر والأحمر والخردة اليوم الأحد 19-2-2023

شهدت أسعار النحاس اليوم الأحد 19 فبراير 2023 استقرارًا في بورصة المعادن، حيث يعتبر خام النحاس من الخامات العامة والتي تدخل في العديد من الصناعات من أهمها صناعة الذهب، وتقدم الدستور في نشرتها على مدار ساعات اليوم أسعار خام النحاس اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والتي جاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس اليوم الأحد

– سجل سعر كيلو النحاس اليوم من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

– بينما سجل سعر طن النحاس اليوم 297,000 جنيه للطن.

– وقد سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر اليوم سعر 299 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الخردة اليوم الأحد 19 فبراير 2023

– سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن اليوم سعر 157 جنيهًا للكيلو.

– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم اليوم من 80 إلى 145 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19 فبراير 2023

– سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر سلك التليفون النحاس اليوم جنيهان.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته بنسبة 17%، لتصل إلى 410 ملايين دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 في مقابل 351 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وذكر التقرير أن مصر صدرت نحاس ومصنوعاته إلى 40 دولة، واستحواذ 10 دول على 983% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته خلال أول 11 شهر من العام الماضي بقيمة 403.086 مليون دولار.