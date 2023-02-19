إصابة 5 إثر حادث انقلاب ميكروباص فى الوراق

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في الوراق، أسفر عن إصابة 5 مواطنين ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.