الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 إثر حادث انقلاب ميكروباص فى الوراق

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في الوراق، أسفر عن إصابة 5 مواطنين ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

 وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث انقلاب ميكروباص الوراق مواطنين المستشفى

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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