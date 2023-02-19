الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. وفد «تعليم البرلمان» يزور عددًا من المنشآت التعليمية بكفرالشيخ والبحيرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يتوجه وفد برلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في زيارة ميدانية لمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة، تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لزيارة عدد من المنشآت التعليمية في المحافظتين.

وتبدأ الزيارة بلقاء مع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية في المحافظة، وللتعرف على مستجدات المشروعات التعليمية على مستوى المحافظة.

كما يتضمن برنامج الزيارة، تفقد عدد من المنشآت التابعة لجامعة كفرالشيخ، للتعرف على أبرز الإنجازات، ولمتابعة أيضا أي مشكلات تواجه الجامعة في استكمال دورها العلمي والتنموي بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة الميدانية للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفقد المدرسة الدولية الحكومية،  ومدرسة"STEM"، والمدرسة الفكرية.

وفي جولتها بمحافظة البحيرة، تتفقد لجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مدرسة أبوحمص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، مدرسة أبوحمص الثانوية المشتركة، وجامعة دمنهور بدمنهور.

وتختم اللجنة زيارتها يوم الأربعاء المقبل، بزيارة المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية، وجامعة دمنهور فرع النوبارية.

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