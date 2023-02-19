الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال السودانى: لم نتعمد إقامة مباراة الأهلى عصرًا.. والشناوى كان متوترًا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

تحدث محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس نادي الهلال السوداني، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الهلال على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال العليقي، في تصريحات تليفزيونية: "حضور الجماهير أفضل شيء بغض النظر عن نتيجة المباراة، لذلك كان هناك حزن لعدم حضورهم لكن في النهاية حققنا الانتصار".

وأضاف: "الهلال دائمًا يقدم أسوأ مبارياته الساعة 3 العصر، ولم نتعمد على الإطلاق إقامتها في هذا التوقيت".

وأفاد: "انفعال الشناوي؟ مناوشاته مع اللاعبين أو الجهاز الفني أمر وارد في كرة القدم، هو كان متوترًا، وتركيزه مع بعض الجماهير".

وواصل حديثه: "اعتذرت لجهاز الأهلي واللاعبين عن المناوشات التي حدثت على هامش اللقاء أو بعده، وفي النهاية نحن دائمًا أشقاء".

وأتم: "متفائلون بعد الفوز على الأهلي وسنقاتل للصعود وتخطي عقبة دور المجموعات".

الهلال السوداني الاهلى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 أخبار محمد الشناوي

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