خبير: الـ6 أشهر المقبلة ستحدد مصير الحرب الروسية الأوكرانية

قال محمد البابا، خبير في الشئون الأوكرانية، إن الحدود الجغرافية للأراضي الأوكرانية هي المعترف بها دوليًا، وهناك واقع يقول إنه يوجد دولة تعتدي على أخرى وجيش روسي يقتل الأطفال والمدنيين داخل أوكرانيا.

الشعب الأوكراني استفاق قبل عام على ضرب روسيا لأراضيه

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من كييف مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قبل عامين إنه لن يضرب أوكرانيا، ولكن في فبراير الماضي استفاق الشعب الأوكراني على الضرب الروسي لأكثر من 30 مدينة أوكرانية.

وأشار إلى أنه على مدار 6 أشهر سترسم المرحلة المقبلة في الحرب الروسية الأوكرانية، إما بانتصار روسيا على أوكرانيا أو انتصار الأخيرة، أو بالجلوس على مائدة المفاوضات في حال اقتحمت أيًا منهما لمدن الأخرى.

وأكد أن هولندا وبولندا وغيرهما من الدول تخشى أن تكون هي الهدف الثاني لروسيا بعد أوكرانيا، ولذلك تضغط على ألمانيا لمساعدة أوكرانيا بالدبابات.