الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنتر ميلان يهزم أودينيزى بثلاثية فى الدورى الإيطالى

إنتر ميلان
إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ساندي لوفريتش التعادل لأودينيزي في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 73 سجل هنريك مختاريان الهدف الثاني لإنتر ميلان، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 89.

انتر ميلان أودينيزي الدورى الايطالى روميلو لوكاكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

رغم صدور حكم إعدامها.. هل تفلت قاتلة والدتها ببورسعيد من «حبل عشماوى» بعد تنازل والدها؟

حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الترابية

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

انتشال جثة غريق من المجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا

تايوان: 24 طائرة عسكرية و4 سفن صينية تدخل سيادتنا

إطلالة صادمة لـ لاميتا فرنجية فى دبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا

100 ألف محتج وإغلاق طرق رئيسية.. مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق