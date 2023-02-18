على ماهر قبل مواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية: سنقاتل لتحقيق الفوز

أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على أهمية الفوز أمام نظيره بيراميدز، في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستضيف فيوتشر نظيره بيراميدز، غدًا الأحد، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال ماهر: "فريق بيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، ونحترمهم بشكل كبير، لكن نحن نمتلك الطموح والرغبة من أجل تحقيق إنجاز كبير، ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز فقط".

وأضاف: "نراهن دائمًا على شخصية اللاعبين، ونمتلك مجموعة لاعبين مميزين لديهم خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي، ودائمًا ما نحضر بشكل جيد للمباريات، ومباراة الغد لن تكون سهلة لنا، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا من أجل تحقيق الانتصار".

وأكمل: "الفوز في مباراة الغد يحتاج إلى إصرار كبير من اللاعبين، لأنه سوف يكشف عن الفرق التي ستكمل المنافسة على الصدارة والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي".

وأوضح مدرب فيوتشر: "المواجهة الماضية أمام أسكو كارا التوجولي، كنا نخوضها من أجل الفوز فقط، ورغم استقبالنا هدفًا في بداية المباراة إلا أننا واصلنا الضغط وأهدرنا العديد من الفرص حتى تمكنا من تسجيل هدف التعادل".

وأردف: "جميع الفرق في البطولة قوية، شاهدنا مباراة بيراميدز والجيش الملكي، وسعداء بالأجواء. جميع الفرق تمتلك مقومات كبيرة في البطولة، نحتاج لاعبين أصحاب شخصية من أجل الفوز لإظهار إمكانيات اللاعبين الحقيقية".

وأتم: "ضغط المباريات ليس له أي علاج سوى إعادة الاستشفاء للاعبين بشكل سريع، لكن هناك تلاحمًا كبيرًا في المباريات ونوعية المباريات الإفريقية تحتاج لاعبين بشخصية مختلفة، من أجل التركيز والفصل بين المباريات المحلية والإفريقية".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف فقط عن الجيش الملكي المغربي.