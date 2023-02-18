السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بالأوتوستراد لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد مروراً بجوار (مطار حلوان الحربى ، وسير القومية للأسمنت) ما يستلزم الغلق الكلى لأحد الاتجاهين وإجراء تحويل لحركة المرور بالإتجاه الآخر بالتبادل. 

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادى مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19/2/2023 ولمدة شهر. 

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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