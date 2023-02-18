السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتحار رجل يثير الذعر بأحد مراكز التسوق فى باريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أقدم أحد الأشخاص فى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، على الانتحار من خلال رمى نفسه من ارتفاع شاهق.

وأفادت قناة BMFTV، الفرنسية بأن هناك حالة من الذعر الجماعي أصابت زوار أحد المراكز التجارية في منطقة ديفانس في باريس، عقب  رمى رجل نفسه من ارتفاع شاهق، مشيرة إلى أن سقوطه أدى إلى إحداث ضجيج.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر حسابه في تويتر، أن عمليات التحقيق جارية، كما طلب من حاكم باريس الحضور إلى مكان الحادث.

وطالبت محافظة باريس المواطنين بتجنب القطاع الذي حدثت فيه الحادث، لافتة إلى أن حركة المرور على الخط الأول من مترو باريس تعطلت.

انتحار باريس المراكز التجارية حركة المرور وزير الداخلية الفرنسى محافظة باريس

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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