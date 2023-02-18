محمد صلاح يصنع فوز ليفربول على نيوكاسل بثنائية بالدورى الإنجليزى

انتصر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على مضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وأنهى ليفربول الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

وفرض ليفربول استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا سواء عن طريق الهجوم الضاغط للريدز أو التحولات السريعة لفريق نيوكاسل من الدفاع للهجوم.

وضغط لاعبو ليفربول منذ بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر.

وسجل داروين نونيز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بعدما أرسل ألكساندر أرنولد كرة طولية له خلف دفاعات نيوكاسل وتسلمها في حالة انفراد بالحارس وسدد الكرة على يمينه.

واستمرت محاولات لاعبي ليفربول لتسجيل الهدف الثاني وتعزيز تقدمهم في النتيجة.

وسجل كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 17 من كرة عرضية لعبها محمد صلاح، وتسلمها جاكبو داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة في المرمى.

وتلقى نيك بوب، حارس مرمى نيوكاسل، البطاقة الحمراء في الدقيقة 22 وطرد من الملعب بعد ركلة ركنية لفريقه أمسكها أليسون بيكر ولعبها طولية ناحية محمد صلاح المنطلق خلف دفاعات نيوكاسل، وحاول بوب إبعاد الكرة برأسه وأخطأ وأمسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وشارك الحارس البديل مارتن دوبرافكا، بدلًا من إليوت أندرسون في الدقيقة 24.

وهاجم فريق نيوكاسل في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط.

وانطلق محمد صلاح بهجمة مرتدة لليفربول في الدقيقة 37 ومرر الكرة لداروين نونيز، وأعادها لصلاح الذي انطلق وحاول مراوغة ميجيل ألميرون الذي عرقله واحتسب حكم المباراة خطأ لصالح ليفربول على حدود منطقة الجزاء، وسددها محمد صلاح وارتطمت بالحائط البشري، ثم وصلت لجاكبو الذي لعب عرضية أبعدها الدفاع ووصلت لهندرسون وسددها في المرمى ولكن وصلت بين يدي الحارس.

وتحصل ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 42 نفذها روبرتسون عرضية وأبعدها فابيان شار برأسه لخارج المنطقة وتحولت لرمية تماس لليفربول.

وحول فابيان شار، مدافع نيوكاسل يونايتد، كرة عرضية لعبت داخل منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 41 برأسه وارتطمت بالعارضة.

وواصل لاعبو ليفربول محاولاتهم لتسجيل الهدف الثالث خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو ليفربول 4 كرات على المرمى من 6 محاولات، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق نيوكاسل.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 58%، مقابل 42% لصالح نيوكاسل.

وواصل ليفربول استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة فيما هدأ الأداء الهجومي للفريق، فيما حاول لاعبو نيوكاسل العودة في النتيجة وتسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل.

وأهدر لاعبو نيوكاسل أكثر من فرصة محققة للتسجيل واتسمت محاولاتهم بعدم التركيز في إنهاء الهجمات.

وكاد محمد صلاح أن يضيف الهدف الثالث للريدز في أكثر من محاولة لولا تدخل لاعبي فريق نيوكاسل.

وضغط ليفربول لتسجيل الهدف الثالث خلال الشوط الثاني لتأكيد انتصارهم وإحباط محاولات فريق نيوكاسل.

وسدد لاعبو ليفربول 7 كرات على المرمى من 10 محاولات، فيما خرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 4 تسديدات من 14 محاولة لفريق نيوكاسل وأخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 63%، مقابل 37% لصالح نيوكاسل يونايتد.

ورفع ليفربول رصيده لـ35 نقطة ليرتقي للمركز الثامن في ترتيب الدوري، ويعادل نقاط برايتون، صاحب المركز السابع، بفارق الأهداف لبرايتون، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع.