كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

وقع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكغورك" في قفص سياسات "المجلس الأطلسي"، عندما قدم قراءة سياسية أمنية، واقتصادية استثنائية، لكنها لا يمكن أن تكون الا ضمن تسويق النظريات السياسية الأميركية الأطلسية في المنطقة والإقليم.. وربما بعض دول العالم الثالث.

.. "ماكغورك" قال عن دلالات مصطلح "عقيدة بايدن"، الكثير وبرر مناسبة ذلك احتفالاً بالذكرى العاشرة لمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط ، في واشنطن العاصمة.

*عقيدة.. أم دور مفتقد؟

في تفسير المصطلح، مراوغة سياسية/أمنية، وهي تلك الدراسات التي يجري التخطيط لها ضمن برنامج المجلس الأطلسي لشمال إفريقيا ومعهد الدراسات السياسية الدولية،عدا عن مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، وبعض مراكز الدراسات العسكرية والامنية والاقتصادية الموازي لحلف الأطلسي.

"ماكغورك"، واضع الإطار (...)، وهو الذي قال:"الذي نعمل على تنفيذه يتكون من خمسة مبادئ توضيحية؛ إنها عقيدة بايدن بشكل فعال ، وهي توجه الآن مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة.

* سياسة بايدن في الشرق الأوسط

في الجدل السياسي، بعد الانتخابات النصفية للكونجرس الأميركي، بات من النظري، القول إن :" سياسة الرئيس بايدن في الشرق الأوسط، لها سمات واضحة، وبأنها ذات مبادئ واقعية وتتعامل مع الأحداث وفق سياسات لم يكشفها منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكغورك" ، ولكنها طموحة فيما يتعلق بما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة وشركاؤها معًا.

الافت في القراءات انها تناقش هذه السياسة ، وتعتبرها، ضمن ما يمكن أن يشكل" إطار العمل" الجديد للمنطقة ، وأحالها المبعوث إلى ما تم وضعه من قبل الرئيس في قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 في جدة في وقت سابق من الصيف الماضي وتم دمجها لاحقًا في إستراتيجيتنا للأمن القومي التي تم إصدارها بعد شهرين. ويستند إلى الميزة النسبية التي لا مثيل لها لأمريكا في بناء الشراكات التي تعزز الردع ، بكل مفاهيم القوة الأميركية، وأحيانا الدبلوماسية.

*خمسة مبادئ توضيحية

"ماكغورك"، يناقش [ خمسة مبادئ توضيحية]؛ ذلك إنها عقيدة بايدن بشكل فعال ، وهي السياسات التي توجه "الآن" مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة، نقتبسا من استراتيجية الأمن القومي… وكوكشف عن المبادئ الخمسة،وفق مصادر المجلس الأطلسي :

*المبدأ الأول: الشراكات.

ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد ، وسوف نتأكد من أن تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية. الشراكات توجه كل ما نقوم به.

*المبدأ الثاني :الردع.

لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر ، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب ، ولن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى أو المنطقة من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغلات أو التهديدات.

* المبدأ الثالث الدبلوماسية.

لن نهدف فقط إلى ردع التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي ، بل سنعمل على تقليل التوترات حيثما أمكننا ، وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات حيثما أمكن من خلال الدبلوماسية.

*المبدأ الرابع: التكامل.

نحن نعمل على بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة ، حيثما أمكن ذلك ، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.

*المبدأ الخامس: تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

هذه المبادئ - الشراكات والردع والدبلوماسية والتكامل والقيم - ليست شعارات. إنها عناصر يعزز بعضها بعضا في السياسة الوطنية التي تحقق النتائج ، حتى في مواجهة المخاطر الكبيرة وعدم اليقين.

*ماذا يريد "ماكغورك"؟

حتما هو دبلوماسي وسياسي، يرى ان بلاده .. في العامين الماضيين ، عززت علاقاتها مع الشركاء القدامى في المنطقة ، من المغرب إلى مصر إلى إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي ، عدا عن الأردن والعراق وغير دولة، من خلال مائتي مناورة عسكرية وحوارات استراتيجية وزيارات رفيعة المستوى ، بما في ذلك الآن زيارتان رئاسيتان ، التبادلات ، المشاركة المستمرة ، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان وراء الكواليس ، نظير إلى نظير. ونحن نعمل على بناء شراكات جديدة بتنسيقات جديدة ، مثل واحدة تسمى I2U2 ؛ إنها الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ، أو منتدى النقب ، الذي يجمع بين دول اتفاق أبراهام وشركاء إسرائيل في المعاهدة ، ويعمل على معالجة التحديات الملحة ، من الأمن الغذائي إلى تغير المناخ إلى هيكل الأمن الإقليمي.

.. وعن قوة الردع قال:، الردع، في العامين الماضيين ، عملت الولايات المتحدة عسكريا ضد تهديدات إيران ووكلائها. لقد عززنا القدرة الرادعة لشركائنا ، وأنشأنا شبكات توعية بالمجال البحري جديدة ومبتكرة ، وفي بعض الأحيان ، من خلال التعاون الوثيق ، كشفنا وردعنا التهديدات الوشيكة التي تهدد المنطقة ، والتي كان من الممكن أن تثير صراعًا أوسع نطاقًا ، مثل واحدة في الخليج في نوفمبر الماضي ، عندما كانت إيران تستعد لهجوم ضد المملكة العربية السعودية. ومن المرجح أن هذا الهجوم لم يحدث بسبب التعاون الأمني ​​الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة ، المستمر والمتواصل. وفي الشهر الماضي فقط في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، كما يعلم الكثير منكم ، أجرينا أكبر تمرين عسكري مشترك على الإطلاق في ذلك الجزء من العالم ، شيء لاحظه خصومنا بالتأكيد. ونحن نفعل ذلك لا نبحث عن صراع ، ولكن أيضًا لتهيئة الظروف للردع والاحتواء والسماح للدبلوماسية بالازدهار، بحسب ما نشر على موقع المجلس الأطلسي استنادا لوقائع لفت إليها "ماكغورك" .

، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط، لها دبلوماسية من خلال التغيرات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية بقدر ما يتم تحديده من خلال مسائل الأمن التقليدية.

ما يريده هذا السياسي، الحديث عن مبدأ الشراكة. ووصفه:

إنه المبدأ الأول لسياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ، سواء تعزيز تلك الموجودة بالفعل ، أو تطوير أخرى جديدة ، ومن خلال هذه الشراكات ، بناء تحالفات وتحالفات جديدة لمواجهة تحديات محددة من إيران ، إلى أمن الغذاء والطاقة ، إلى الطاقة. الانتقال والوباء وتغير المناخ. لأنه كما يمثل عمل مركز الحريري مثالاً ، يمكن تحديد مستقبل منطقة الشرق الأوسط من خلال التغير المناخي والتكنولوجي والديموغرافي كما هو الحال في المسائل الأمنية التقليدية. وفي جميع هذه المجالات ، كانت الولايات المتحدة وستظل شريكًا أساسيًا في الاختيار ، كما نعتقد اعتقادًا راسخًا. هذه ميزة مقارنة فريدة لنا ،يلمح لتشكيل منطقة شرق أوسط أكثر سلامًا وتكاملًا وازدهارًا ، والاستثمار في القوة التحويلية للأفراد في هذه المنطقة الاستثنائية من العالم.

. . قد تحاول الدراسات النظرية، زرع مفاهيم مختلفة في علم نفس النظرية السياسية الدولية، جيوسياسية الأمن وواقع الأزمات وإدارتها، بما في ذلك الحرب الخطرة دوليا، التي تجري في أوكرانيا، تلك التي تراها عقيدة بايدن، بأنها تثير قرقعة الحرب العالمية الثالثة، وهي قرقعة حصدت في جلبابها؛ الأخضر واليابس، ونحن على أعتاب مرور العام الأول لحرب مفتوحة ع الغرب.