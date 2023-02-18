السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف زيادة مرتبك.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

شهر فبراير أقصر شهور العام حيث ينتهي في اليوم الثامن والعشرين، ولاقتراب نهايته يترقب المواطنون والعاملون في القطاعين العام والخاص موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، ويتصدر البحث عن موعد الصرف محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

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صرف مرتبات شهر فبراير2023

وفي سياق متصل، حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير2023، لـ 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ليستمر جدول مواعيد صرف مرتبات فبراير لمدة 4 أيام، حتى يوم 28 فبراير، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا نستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للمواطنين طبقًا للجدول.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بقطاع البترول

استعلم.. موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2023 بالزيادة السنوية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وجاء البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، في صدارة محركات البحث جوجل، خاصة بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة المضافة إلى مرتبات فبراير 2023، التي اعلنها قطاع الحسابات في وزارة المالية، ومن ثم يترقب المواطنون والعاملين في القطاعين العام والخاص موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للقطاع العام وللعاملين بالجهاز الإداري سيبدأ من الخميس المقبل الموافق 23 فبراير الجاري لجميع الموظفين، إلى أن يستمر حتى يوم 28 فبراير، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، مع مراعاة موعد الإجازات والعطلات الأسبوعية.

 زيادة مرتبات شهر فبراير 2023

وأعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، وذلك بالتزامن مع صرف مرتبات فبراير 2023، حيث لا تقل قيمة العلاوة السنوية للقطاع الخاص عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني، وتصرف هذه العلاوة حسب السنة المالية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهو ما يأتي في مصلحة المواطنين لا سيما مع ما يشهده العالم من تضخم.

جدول مواعيد صرف مرتبات فبراير 2023

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير2023، اعتبارا من يوم الخميس 23 فبراير 2023، ومن المقرر أن تبدأ المالية في صرف مرتبات فبراير2023، لـ 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ليستمر جدول مواعيد صرف مرتبات فبراير لمدة 4 أيام، حتى يوم 28 فبراير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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