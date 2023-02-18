السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم

صرف مرتبات
صرف مرتبات

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم من ضمن الموضوعات التي تصدرت محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل العاملين بوزارة التربية التعليم والتعليم الفني بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023.

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جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بقطاع البترول

وتزامناً مع اهتمام الكثير من العاملين بوزارة التربية التعليم والتعليم الفني، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخراً وتشمل جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم

أعلنت وزارة المالية في مصر، عن مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2023 لكافة الوزارات والهيئات العامة وجميع شركات قطاع الأعمال والكثير من المؤسسات، حيث تقرر صرف جميع رواتب شهر فبراير، وذلك بدء من يوم الخميس الموافق يوم 23 فبراير على أن يستمر إلى يوم الخميس الذي سيتبعه ويوافق يوم 28 من الشهر ذاته.

وجاءت جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 كالآتي:

  • مواعيد صرف المرتبات في شهر فبراير 2023 في يومي الخميس والجمعة الموافق 23 فبراير و24 فبراير 2023 سوف يكون رواتب موظفي وزارات (وزارة الثقافة، الآثار، وزارة البيئة، النقل، وزارة القوي العاملة، الأوقاف، وزارة الطيران المدني، …) وجميع الهيئات والمصالح الحكومية التي تتبع لها.
  • مواعيد صرف المرتبات شهر فبراير 2023 في يومي السبت والأحد 25 فبراير و26 فبراير 2023 وخاص في رواتب موظفي الوزارات (الاتصالات، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة السياحة، الداخلية، وزارة الصحة، قطاع الأعمال، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة، وشؤون العاملين، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التجارة والصناعة،) وكافة الهيئات وجميع المصالح الحكومية التابعة لها.
  • مواعيد صرف المرتبات شهر فبراير 2023 في يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 28 فبراير و29 فبراير 2023 سوف يكون موعد صرف رواتب موظفي وزارات (وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، والعدل، ووزارة التعاون الدولي، التنمية المحلية، الخارجية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع شؤون المجالس النيابية، الاستثمار، وزارة الإعلام) وجميع الهيئات والمصالح الحكومية التي تتبعها لها.
جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم جدول صرف مرتبات شهر فبراير جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 صرف مرتبات شهر فبراير مواعيد صرف المرتبات

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