جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم من ضمن الموضوعات التي تصدرت محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل العاملين بوزارة التربية التعليم والتعليم الفني بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من العاملين بوزارة التربية التعليم والتعليم الفني، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخراً وتشمل جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بوزارة التعليم

أعلنت وزارة المالية في مصر، عن مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2023 لكافة الوزارات والهيئات العامة وجميع شركات قطاع الأعمال والكثير من المؤسسات، حيث تقرر صرف جميع رواتب شهر فبراير، وذلك بدء من يوم الخميس الموافق يوم 23 فبراير على أن يستمر إلى يوم الخميس الذي سيتبعه ويوافق يوم 28 من الشهر ذاته.

وجاءت جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 كالآتي: