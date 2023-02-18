غدًا.. انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في طنطا

تنطلق غداً الأحد، فعاليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضيافة مجمع الإعلام بطنطا في محافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

تتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات والتدريبات للفئات الشابة والنشء، وذلك في الفترة ما بين ١٩ و٢٢ فبراير الجاري بمجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وتستهدف الفعاليات توعية نحو ١٢٠ شابًا وفتاة وكذلك من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضًا، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.