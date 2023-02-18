السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بتوجيهات الرئيس السيسى.. الجهات السيادية تنجح فى تحرير المصريين الـ6 المختطفين بليبيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نجحت الجهات السيادية المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع أعيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية في تحرير المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.

وأصبح المصريون الـ6 المحررين في ليبيا في مكان آمن، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتوجه مصر، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين الستة، وفي مقدمتهم الجيش الليبي، وأعيان وعواقل مدينة الزاوية، ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي.

 

لمصريين الستة المحتجزين في ليبيا عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز الجيش الليبى مدينة الزاوية

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وائل لطفي

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