المؤسسة الثقافية السويسرية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج الإقامات الفنية لعام 2024

أعلنت المؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا» القاهرة عن فتح باب التقديم لبرنامج الإقامات الفنية للفنانين والفنانات، والمهنيين والمهنيات في القطاع الثقافي لقضاء مدة تصل إلى ثلاثة أشهر في سويسرا، وذلك بالتعاون (مع أبرز الكيانات الفنية والثقافية حول العالم) بهدف الحصول على الإلهام واستكشاف ثقافة مختلفة وتطوير مشروعاتهم الفنية وفتح مجالات جديدة للتعاون الثقافي بينهم وبين نظرائهم من سويسرا بالإضافة إلى توسيع شبكة علاقاتهم الفنية، والحصول على نظرة واسعة على المشهد الثقافي السويسري، على أن يتم التقدم عبر موقع https://www.myprohelvetia.ch في موعد أقصاه 1 مارس 2023 على أن تُملأ الاستمارة باللغة الإنجليزية.

توفر «بروهلفتسيا» خلال فترة الإقامة الفنية تكاليف السفر والإقامة والنفقات اليومية بالإضافة إلى مُيَسِّر محلي لمساندة الفنان والفنانة والمهني والمهنية في القطاع الثقافي في التعرف على المشهد الثقافي السويسري. كما يمكن توفير مكان للعمل والمساهمة في تكاليف الإنتاج الفني (عند الطلب).

مؤهَّل للتقديم كل الفنانين والفنانات والمهنيين والمهنيات في القطاع الثقافي في مجالات التصميم والوسائط التفاعلية، والأدب متضمناَ الشعر والقصص المصورة وأدب الشباب والطفل، والموسيقى والفنون الصوتية بما في ذلك البودكاست، والفنون البصرية بما في ذلك الهندسة المعمارية، والفنون الأدائية والتخصصات المتعددة.

يحق للمتقدمين من دول المنطقة العربية تقديم استمارة واحدة فقط للإقامة الفنية بسويسرا لعام 2024. تنحصر فرص التقدم لبرنامج الإقامات الفنية على هذه الدعوة المفتوحة.

وتتضمن معايير الاختيار والتقييم السجل الفني والعملي للمتقدم، دوافع التقديم وصلتها بالسجل الفني والعملي للمتقدم وبالسياق والمشهد الفني والثقافي في سويسرا، فكرة البحث أو المشروع الفني المقدم وعلاقته بسجل المتقدم والسياق في سويسرا، إجادة اللغة الإنجليزية، كما تدعم بروهلفتسيا ثلاث إقامات فنية للفنان والفنانة والمهنى والمهنية في القطاع الثقافي بحد أقصى، لا يوجد حد لسن المتقدم، أما بالنسبة للطلاب فإنهم غير مؤهلين للتقديم.