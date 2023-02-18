طلب إحاطة بشأن إهمال وعدم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في شأن إهمال وعدم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء.



وأوضح عبد العزيز في طلب الإحاطة: تحتوي مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية على مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء التابع لجهاز التدريب الإنتاجي للتشييد والبناء، التابع لوزارة الإسكان، ويقع المركز على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 2 فدان بطريق بيجام حي غرب شبرا الخيمة، وقد كان المركز في الماضي يقوم بتدريب العمالة في مجال التشييد والبناء لتتمكن من مواكبة سوق العمل في هذا المجال بكل ما يصاحبه من حرف متعددة، إلا أن المركز أغلق أبوابه وتحول إلى مكان مهجور بحالة يرثى لها ولا يقوم بأي دور، رغم مساحته الكبيرة التي يمكن الاستفادة بها لتدريب العمالة وفق أفضل تقنيات مما يساعد في توفير العمالة الماهرة المطلوبة للاقتصاد القومي وكذلك توفير فرص عمل.

وأشار إلي أنه نظرا لأهمية الموضوع أتقدم بطلب الإحاطة هذا وأرجو إحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته في أسرع وقت.