السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بشأن إهمال وعدم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد العزيز

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في شأن إهمال وعدم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء.

وأوضح عبد العزيز في طلب الإحاطة: تحتوي مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية على مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء التابع لجهاز التدريب الإنتاجي للتشييد والبناء، التابع لوزارة الإسكان، ويقع المركز على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 2 فدان بطريق بيجام حي غرب شبرا الخيمة، وقد كان المركز في الماضي يقوم بتدريب العمالة في مجال التشييد والبناء لتتمكن من مواكبة سوق العمل في هذا المجال بكل ما يصاحبه من حرف متعددة، إلا أن المركز أغلق أبوابه وتحول إلى مكان مهجور بحالة يرثى لها ولا يقوم بأي دور، رغم مساحته الكبيرة التي يمكن الاستفادة بها لتدريب العمالة وفق أفضل تقنيات مما يساعد في توفير العمالة الماهرة المطلوبة للاقتصاد القومي وكذلك توفير فرص عمل.

وأشار إلي أنه نظرا لأهمية الموضوع أتقدم بطلب الإحاطة هذا وأرجو إحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته في أسرع وقت.

النائب محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مصطفى مدبولى شبرا الخيمة للتشييد والبناء الدكتور عاصم الجزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

بالأسماء.. 5 مصابين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع الحصار المفروض على سوريا

نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث بجامعة دمنهور

4 مسلسلات.. بيومى فؤاد بأكثر من وجه فى موسم رمضان 2023

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة