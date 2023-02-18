غدًا.. منتدى الثقافة والإبداع يحتفل بمئوية ميلاد عبد الفتاح الجمل

يحتفل منتدى الثقافة والإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي والأديب الراحل عبد الفتاح الجمل، ومرور 29 عامًا على وفاته، وكذلك بمناسبة صدور المجلد الأول من الأعمال الكاملة، وذلك في تمام السادسة مساء غدً بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية.

يحاور الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى الكاتبة الصحفية عائشة المراغي في المجلد الكامل من أعمال عبد الفتاح الجمل.

بدأ عبد الفتاح الجمل حياته المهنية مدرساً، ثم انتقل عام 1956م إلى صحيفة «المساء» ومنها انتقل في الستينيات من القرن العشرين إلى صحيفة «الأخبار» وأشرف على الملحق الأدبي بها، حيث رعى من خلاله العديد من المواهب في مجالات الأدب المختلفة، ووصل في العمل الصحفي إلى درجة مدير تحرير، وقبيل نهاية الثمانينيات اعتزل العمل الصحفي وتفرغ للكتابة. توفي عام 1994 عن عمر يناهز السبعين عاماً.

من مؤلفاته وترجماته: "رواية الخوف، آمون، طواحين الصمت، وقائع عام الفيل، حكايات شعبية من مصر، خرافا إيسوب (ترجمة)"، ومن أبرز الجوائز التى حصل عليها الكابت الصحفى والأديب الراحل عبد الفتاح الجمل جائزة الدولة التقديرية.

جدير بالذكر أن انطلقت فعاليات الجلسة الاولى من منتدى الثقافة والإبداع 27 ديسمبر 2020، بسينما مركز الإبداع الفني (بساحة الأوبرا)، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان " نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، وتحدث فيها كل من محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، وأدارها الكاتب الصحفي إيهاب الحضري.

وصرح الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن هذا المنتدي يأتي في إطار التطوير الدائم لأنشطة وفعاليات الصندوق، وأضاف أنه سيقام بشكل دوري في الاحد الثالث من كل شهر، ويركز على القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها باالحظة الراهنة، وكذلك المساهمة الفعالة في استراتيجية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، أن هناك العديد من الأفكار التي يشهدها الموسم الأول لهذا المنتدى، منها إلقاء الضوء على رموز الوطن بشكل عميق، يتناسب مع عطاء هذه الشخصية.

وأضاف أن المنتدى يتخذ أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة، الحفلات الفنية والمعارض التشكيلية، مشيرًا إلى أن المنتدى لن تقتصر فعالياته على القاهرة وستمتد إلى المحافظات.