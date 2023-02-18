مرشح لعضوية مجلس الصحفيين: برنامجي يتضمن رقمنة النقابة بشكل كامل وتقديم خدمات تكنولوجية

أعلن الكاتب الصحفي محمد حرحش، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن برنامجه الانتخابي يأتي بعنوان أساسي وهو "نقابة رقمية وخدمات تكنولوجية"، خاصة وأنه صحفي متخصص في تغطية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمتلك خبرة 20 عاما، حسب قوله.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن البدء في تنفيذ مشروع ان تكون نقابة الصحفيين أول نقابة "رقمية" في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، والبدء في إطلاق "تطبيق إلكتروني" على الهواتف الذكية يحمل اسم نقابة الصحفيين يستطيع من خلاله الصحفي الحصول على كافة الخدمات بطريقة تكنولوجية سهلة بدون أي عناء.

وتابع: إطلاق حاضنة تكنولوجية عن ريادة الأعمال والابتكار تقوم بتنفيذ اي مشروع مبتكر للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة في مجال تطوير "الصحافة الرقمية" بما يعود بالنفع على الزملاء والمهنة.

ونوه: يأتي ذلك بالتعاون مع كبري شركات التكنولوجيا العالمية، وهذه (أول مشاريع برنامجي الانتخابي) وسوف يتم الإعلان عن باقي البرنامج قريبًا.. ويسعدني التواصل معكم في اي وقت للرد على استفساراتكم وتقديم أي خدمة لكم ولتلبية متطلبات حضراتكم.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد عضوية مجلس النقابة أعمالها اعتبارًا منذ أول أمس الخميس إلى الإثنين 20 فبراير 2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا باستثناء اليوم الأخير يتم إغلاق باب تلقى الطعون حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا لتعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.

وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات المقبلة للنقيب، ونصف أعضاء مجلس النقابة، عن أنه تلقى موافقة المستشار عدلي زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قيام قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة هذه الانتخابات.

وأضاف النقيب، في بيان له، أن هذه الموافقة أتت ردًا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة رئيس هيئة النيابة الإدارية لقيام الهيئة بهذا الإشراف القضائي الكامل.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات في مقر النقابة العامة بالقاهرة، ولجنة فرعية واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.