السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ تحتفل بالعيد الثامن لتدشينها

كنيسة
كنيسة

احتفلت كنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ، بالقداس الإلهي بالطقس القبطي باللغتين العربية والإيطالية، بمناسبة العيد الثامن لتدشين الكنيسة.

وترأس القداس الأب إرميا نشأت راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بولس جرس، راعي الكنيسة السابق، الذي قدم كلمة العظة باللغتين العربية، والإيطالية.

جدير بالذكر أن الأب بولس جرس كان راعيًا للكنيسة، حتى أبريل لعام ٢٠١٧، ومن ثم أصبح الأب إرميا راعيا، كما احتفل الأبوان بولس وإرميا أمس، بقداس عيد الرعية مع أطفال نشاط التعليم المسيحي.

الأب إرميا نشأت الأب بولس جرس البطريرك الكاردينال الرهبان والراهبات التعليم المسيحي القداس الختامي الكاثوليك بمصر الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو القداس الكاثوليكية بمصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

بالأسماء.. 5 مصابين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع الحصار المفروض على سوريا

نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث بجامعة دمنهور

4 مسلسلات.. بيومى فؤاد بأكثر من وجه فى موسم رمضان 2023

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة