كنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ تحتفل بالعيد الثامن لتدشينها

احتفلت كنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ، بالقداس الإلهي بالطقس القبطي باللغتين العربية والإيطالية، بمناسبة العيد الثامن لتدشين الكنيسة.

وترأس القداس الأب إرميا نشأت راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بولس جرس، راعي الكنيسة السابق، الذي قدم كلمة العظة باللغتين العربية، والإيطالية.

جدير بالذكر أن الأب بولس جرس كان راعيًا للكنيسة، حتى أبريل لعام ٢٠١٧، ومن ثم أصبح الأب إرميا راعيا، كما احتفل الأبوان بولس وإرميا أمس، بقداس عيد الرعية مع أطفال نشاط التعليم المسيحي.