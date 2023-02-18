فتح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية قصر الجبالي بالفيوم

افتتحت الوحدة المحلية بقرية قصر الجبالي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، منفذًا لبيع اللحوم البلدى بسعر 185 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجّار.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين.

وذلك بحضور حضور كمال سلطان، سكرتير الوحدة المحلية بقصر الجبالي، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد ثابت، رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق، وعلي نبوي، نائب رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق.

من جهته، قال كمال سلطان، سكرتير الوحدة المحلية بقصر الجبالي، إن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.