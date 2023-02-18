السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية قصر الجبالي بالفيوم

فتح منفذ لبيع اللحوم
فتح منفذ لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز يوس

افتتحت الوحدة المحلية بقرية قصر الجبالي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، منفذًا لبيع اللحوم البلدى بسعر 185 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجّار.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين.

وذلك بحضور حضور  كمال سلطان، سكرتير الوحدة المحلية بقصر الجبالي، بناءً على توجيهات  الدكتور أحمد ثابت، رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق، وعلي نبوي، نائب رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق.

من جهته، قال كمال سلطان، سكرتير الوحدة المحلية بقصر الجبالي، إن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

فتح منفذ بيع اللحوم البلدى أسعار مخفضة المواطنين يوسف الصديق بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض قاصر في أسيوط

خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

«بي بي سي»: توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2024

الشناوى يتصدى لركلة جزاء للهلال بدورى أبطال إفريقيا

وقف فى الطابور وقطع تذكرة.. وزير الصحة يفاجئ وحدات وإدارات صحية بالجيزة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل أرض زراعية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة

طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟